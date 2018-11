Bomba d'acqua a Palermo: 9 morti in una villetta a Casteldaccia

Tragedia per il maltempo alle porte di Palermo colpita da una bomba d'acqua. Nove persone (tra cui due bambini) sono morte a Casteldaccia (comune di 11 mila abitanti che fa parte dell'area metropolitana palermitana. Il disastro è stato causato dall'esondazione del torrente Milicia che ha travolto una villetta dove abitavano due famiglie. Acqua e fango sono entrati nell'edificio a una tale velocità e con tale forza che la gente dentro non ha avuto materialmente il tempo di mettersi in salvo.

Intervento drammatico a #Casteldaccia (PA): recuperati dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco in una casa di campagna i corpi di 9 persone travolte dall’acqua. Si tratta di padre, madre, figli e nonni #4nov ore 1:25 #maltempo #sicilia — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 4, 2018

Ecco i nomi delle vittime: Stefania Catanzaro, 32 anni e i suoi due figli Rachele Giordano, un anno; Federico Giordano, 15; la nonna Matilde Comito di 57 e il nonno Antonino Giordano, 65 anni, i loro figli Marco Giordano, 32, e Monia Giordano, 40; Francesco Rugò 3 anni, Nunzia Flamia 65 anni. Giuseppe Giordano, marito di Stefania Catanzaro che era uscito a comprare con un'altra bambina. Nella casa erano rimaste dieci persone. Una sola si è salvata salendo su un albero.

A Vicari c'è stata un'altra vittima: Alessandro Scavone (44 anni). I vigili del fuoco erano usciti a cercare lui e altre due persone che sarebbero salve. A Corleone si cerca un medico di 40 anni, Giuseppe Liotta, che stava andando all'ospedale dove lavora. E' stata trovata la sua automobile nella campagna. Disastri in tutta la Provincia di Palermo: soprattutto a Misilmeri, Villabate e Bagheria a causa dell'esondazione del torrente Eleuterio. Una donna e una bambina erano state date per disperse nella campagna di Bagjeria, ma sono state ritrovate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata