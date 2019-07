Bolzano, stupro minorenne inventato per attirare attenzione fidanzato

di scp

Bolzano, 2 lug. (LaPresse) - In relazione allo stupro di una minorenne che sarebbe avvenuto a Bolzano il 6 maggio lungo il torrente Talvera, la Procura comunica di aver concluso le indagini preliminari e che nel corso degli accertamenti la ragazza ha spontaneamente dichiarato al pubblico ministero e alla psicologa consulente che si è trattato "di una dichiarazione non veritiera fatta per attirare l'attenzione del proprio ragazzo senza però valutare la dimensione che la vicenda avrebbe potuto assumere". Le dichiarazioni della giovane sono state riscontrate dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini, in particolare dagli accertamenti tecnici della polizia scientifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata