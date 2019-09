Bolzano, neonato morto vicino a Merano: mamma fermata per omicidio

di scp

Bolzano, 18 set. (LaPresse) - Ieri sera è stata sottoposta a fermo H.S.M., la giovane mamma di origine rumena sospettata di aver ucciso il figlio neonato vicino a Merano. Lo comunica la Procura di Bolzano. La donna è indiziata di omicidio aggravato. Nel corso della serata sono state sentite alcune persone informate sui fatti. Sono stati sottoposti a sequestro alcuni oggetti e indumenti, nonché la stanza nella quale la donna soggiornava per motivi di lavoro. Le indagini sono ancora in corso, si è in attesa di avere ulteriori elementi dall'autopsia che è stata disposta. La donna è anche indagata per occultamento di cadavere.

