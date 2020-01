Bolzano, auto travolge turisti tedeschi: 6 morti e 11 feriti, alcuni gravi

L'incidente a Lutago di Sopra, frazione di Valle Aurina, in Val Pusteria

Grave incidente nella notte a Lutago di Sopra, frazione di Valle Aurina (BZ), in Val Pusteria. Un'auto guidata da un uomo verso l'1:15 ha centrato una comitiva di giovani turisti tedeschi che si trovavano vicino al pullman su cui viaggiavano. Il bilancio è di 6 morti e 11 feriti, alcuni in gravi condizioni e in pericolo di vita, trasportati a Innsbruck, Brunico, Bressanone e Bolzano.

