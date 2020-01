Bolzano, auto travolge turisti tedeschi: 6 morti e 11 feriti, alcuni gravi

di scp

Milano, 5 gen. (LaPresse) - Grave incidente nella notte a Lutago di Sopra, frazione di Valle Aurina (BZ), in Val Pusteria. Un'auto guidata da un uomo verso l'.15 ha centrato una comitiva di giovani turisti tedeschi che si trovavano vicino al pullman su cui viaggiavano. Il bilancio è di 6 morti e 11 feriti, alcuni in gravi condizioni, trasportati a Innsbruck, Brunico, Bressanone e Bolzano. Alcuni sono in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata