Bolzano, 15enne stuprata mentre tornava da scuola: si cercano i responsabili

Controlli straordinari in tutto il territorio per rintracciare gli aggressori

Controlli straordinari in tutto il territorio per rintracciare i due responsabili della violenza sessuale sulla 15enne a Bolzano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini - riferiscono fonti del Viminale - segue la vicenda: le attività si svolgono con l'impiego di unità di rinforzo. Secondo quanto si apprende, l'adolescente è stata stuprata mentre tornava da scuola lungo la passeggiata del fiume Isarco. La giovane sarebbe stata spintonata tra i cespugli e aggredita sotto la pista ciclabile in una zona centrale della città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata