Bologna, tir in fiamme sulla A1: feriti due vigili del fuoco

di ect

Milano, 8 nov. (LaPresse) - Due vigili del fuoco sono rimasti feriti, nella notte, durante lo spegnimento dell'incendio di un camion sull'autostrada A1, in prossimità dell'area di servizio Cantagallo Ovest, all'altezza di Bologna. Per cause ancora da accertare il tir è andato in fiamme. I pompieri si trovano in osservazione in ospedale.

