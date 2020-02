Bologna, stella di David e scritta 'Juden' su un muro

di scp

Milano, 19 feb. (LaPresse) - Una stella di David e la scritta in tedesco 'Juden' sono state tracciate su un muro di via Piella a Bologna, una delle strade più apprezzate dai turisti, con la 'finestrella' sul Canale delle Moline. Lo rende noto su Facebook l'avvocata e attivista Cathy La Torre, sottolineando come a Bologna si fosse già verificato un caso di antisemitismo con una stella di David comparsa accanto al campanello di un ebreo.

