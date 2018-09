Bologna, scoperto cadavere di un 16enne scomparso da una settimana

di mrc/lrs

Bologna, 25 set. (LaPresse) - E' stato scoperto nella tarda mattinata di oggi il cadavere di un ragazzo all'interno di un pozzo in località Tiola di Castello di Serravalle, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di un 16enne, Giuseppe Balboni, scomparso da casa circa una settimana fa. Sono in corso le attività dei carabinieri dei comandi provinciali di Bologna e Modena per delineare l'esatta dinamica degli eventi.

