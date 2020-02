Bologna, picchia l'anziana madre e la uccide a coltellate: arrestato

di ect

Milano, 17 feb. (LaPresse) - Un sessantenne è stato arrestato dalla polizia di Bologna per aver picchiato e accoltellato l'anziana madre, di 86 anni, causandone la morte. La violenta lite è avvenuta verso le 14.30 di domenica in un appartamento di edilizia popolare alla periferia della città, in via Nullo. Per la vittima non c'è stato niente da fare: le ferite provocate dal figlio sono state letali ed è deceduta nella notte. All'arrivo delle forze dell'ordine nell'abitazione, l'uomo aveva ancora in mano il coltello usato per colpire la donna.

