Bologna, maltrattamenti su anziani e violenza sessuale: 4 arresti

Bologna, 19 feb. (LaPresse) - Episodi di violenza sessuale e maltrattamenti su anziani. È quanto scoperto dai carabinieri di Vergato (Bologna) in una comunità alloggio per anziani di San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese. Il titolare della struttura è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale. Ai domiciliari sono finite tre dipendenti donne, tra cui la moglie, con l'accusa di maltrattamenti. Da qualche tempo, i militari tenevano sotto controllo la struttura e hanno raccolto una serie di indizi su quanto accadeva all'interno della comunità anche grazie all'uso telecamere. La comunità alloggio per anziani è stata sequestrata.

