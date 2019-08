Bologna, in corso sgombero centro sociale Xm24: attivisti asserragliati

di scp

Milano, 6 ago. (LaPresse) - E' in corso lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 di via Fioravanati 24 a Bologna, per volontà del Comune che nell'area vuole realizzare un progetto di cohousing. Sul posto sono arrivate le ruspe e molti attivisti sono asserragliati all'interno per protesta. "Resistiamo e resisteremo contro il nulla che avanza", avevano annunciato nei giorni scorsi i militanti del centro dopo un incontro in Comune alla ricerca di nuovi spazi per Xm24, "prepariamoci tutte e tutti a una giornata che avremmo voluto non arrivasse mai. Stravolgeremo le loro aspettative e i loro clichè come sempre abbiamo fatto: 17 anni di pazzie non possono essere fraintesi e sarà una risata che li seppellirà".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata