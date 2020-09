Bologna, festini, sesso e droga: 7 misure cautelari, coinvolti minori

di ect

Milano, 2 set. (LaPresse) - I carabinieri di Bologna hanno eseguito 7 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e droga. L'indagine ha fatto luce su una serie di festini a base di sesso e droga. Coinvolti anche minorenni. E' in corso la conferenza stampa presso il Comando provinciale carabinieri di Bologna in via dei Bersaglieri.

