Bologna, falso in bilancio e manipolazione mercato da società quotata bioplastiche

di scp

Bologna, 23 ott. (LaPresse) - I finanzieri del comando provinciale di Bologna, nell'ambito di un'operazione denominata Plastic bubbles, stanno dando esecuzione a tre misure cautelari personali nei confronti degli esponenti apicali di una nota società per azioni bolognese operante nel settore della bioplastica e quotata in Borsa nel segmento Aim, ritenuti responsabili dei reati di false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione del mercato. Si sta procedendo anche al sequestro di beni per un valore complessivo di 150 milioni di euro, pari al valore del profitto del presunto reato. Sono in corso numerose perquisizioni in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio. I dettagli dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sede del comando provinciale di Bologna, via Argia Magazzari 9, alle ore 11 alla presenza del procuratore Giuseppe Amato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata