Bologna, donna ustionata trovata in strada in gravi condizioni

di scp

Bologna, 29 ago. (LaPresse) - Una donna è stata trovata in strada da una passante verso le 6.30 di questa mattina nella periferia di Bologna, in via Marchioni, zona Barca, con gravi ustioni sul corpo. È stata portata d'urgenza all'ospedale Maggiore e poi trasferita al Centro ustionati di Cesena, era semicosciente ma in condizioni gravi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata