Bologna, cadono da ottavo piano: morti due ragazzini di 10 e 14 anni

In corso accertamenti da parte della polizia

Due ragazzini di 10 e 14 anni, originari del Kenya, sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un edificio in via Quirino di Marzio a Bologna, sabato mattina intorno alle 11. Sono in corso accertamenti da parte della polizia, che è sul posto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata