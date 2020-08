Bollino rosso per il caldo e il traffico da esodo

Italiani in viaggio per le vacanze, in 14 città temperature fino a 40

Giornata da bollino rosso oggi, sia per quanto riguarda le temperature che il traffico sulle autostrade: è scattato il secondo weekend di partenze per le vacanze, molte le auto in viaggio in irezione del mare e delle località montane. 14 invece le città dove è scattata l'allerta per il caldo torrido col termometro vicino ai 40 gradi: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona, Viterbo. Previsti 45 gradi in Sardegna. Migliora la situazione tra domani e lunedì al nord e tra martedi e mercoledì al centro-sud quando una perturbazione atlantica porterà temporali.