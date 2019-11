Blitz contro gruppi di destra: coinvolto ex membro ‘Ndrangheta e Forza Nuova

di scp

Enna, 28 nov. (LaPresse) - Con l'operazione 'Ombre nere', condotta contro militanti di estrema destra locali, la Digos di Enna e il Servizio antiterrorismo interno della Dcpp/Ucigos hanno scoperto il coinvolgimento – in qualità di addestratore – di un pluripregiudicato calabrese, ex legionario nonché esponente di spicco della ‘Ndrangheta, con un passato da collaboratore di giustizia e già referente di Forza Nuova per il ponente ligure.

