È Black Friday: 180 mila negozi e 12 milioni di consumatori nella mischia

Saranno circa 180mila, più di uno su quattro, i negozi in tutta Italia che offriranno sconti e riduzioni in onore del rito del Black Friday. L'obiettivo è intercettare la grande massa di consumi che il Black Friday dovrebbe movimentare: sono infatti 12 milioni gli italiani che si sono detti pronti a comprare qualcosa durante il venerdì nero, per una spesa media pro-capite di 110 euro. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su consumatori e commercianti. Pur essendo il Black Friday un'iniziativa nata nell'ambito dell'e-commerce, rileva la ricerca, cresce la percentuale di italiani che ha deciso di fare i suoi acquisti offline. Ad acquistare in un punto di vendita fisico sarà il 45% degli interessati: il 30% accompagnando questa spesa a un acquisto sul web, mentre il 15% comprerà solo nei negozi reali. A trainare le vendite nelle attività fisiche, la percezione di una maggiore affidabilità sulle transazioni rispetto al commercio online (indicata dal 28%) ma anche la possibilità di cambiare più facilmente i prodotti acquistati (26%). Ma anche per vedere l'oggetto dal vivo prima dell'acquisto (12%) e per il migliore servizio (indicato dall'11%).

Chi compra, osserva Confesercenti, cerca soprattutto tecnologia, indicata dal 43%. Seguono prodotti di moda (29%), elettrodomestici (26%), mobili/prodotti per la casa (18%) e infine viaggi (8%). Ma si cerca di tutto, con il 19% che indica altre tipologie di beni e servizi, dai prodotti enogastronomici a quelli cosmetici. Un 20% è ancora incerto, e si orienterà sulla base delle offerte.

Moltissimi cercheranno i doni per le feste: il 54% dei consumatori userà infatti l'occasione per fare almeno un regalo da mettere sotto l'albero, il 9% addirittura la maggior parte. Un interesse a cui rispondono 180mila negozi (il 27% delle attività) con sconti consistenti, oltre il 40% in un caso su due. Il 44% limiterà le offerte al solo venerdì, mentre il restante 56% lo farà più a lungo: il 14% degli imprenditori ha sposato l'idea di Black Week ed ha già iniziato gli sconti lunedì, mentre il 42% opta per il Black Weekend, con offerte da venerdì fino a domenica sera. Ma tra i commercianti c'è anche chi teme - il 35% - che sul lungo periodo la politica delle promozioni continue sia controproducente per il mercato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata