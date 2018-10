Como, bimba morta in incidente in macchina senza seggiolino: genitori colpevoli di omicidio stradale

Condannati per omicidio stradale perché non avevano fatto sedere la loro bimba di 14 mesi sul seggiolino in macchina e la piccola, in braccio alla madre, è morta in seguito a un incidente stradale.

Come riporta la Provincia di Como, padre e madre hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per la morte delle loro bambina nella notte tra il 2 e 3 maggio del 2017 a Cantù, nel Comasco. Condannato a 16 mesi anche l'autista dell'altra auto coinvolta nel frontale, risultato positivo all'alcol test.

