Biella, si ribalta mezzo in un cantiere: operaio in ospedale

Il personale del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Biella è intervenuto nel comune di Pray, frazione Flecchia, per soccorrere un operaio che si era infortunato a seguito del ribaltamento di un mezzo d'opera in un cantiere edile. L'operaio stava lavorando al ripristino di una situazione dopo una frana. Sul posto il 118, che ha trasportato l'uomo, sulla quarantina, in codice giallo all'ospedale di Novara in elisoccorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata