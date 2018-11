Caso escort, Berlusconi rinviato a giudizio: pagò Tarantini per il suo silenzio

Il gup di Bari, Rosa Anna Depalo, ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per il reato di "induzione a rendere falsi dichiarazioni in atti giudiziari". Il processo inizierà il 4 febbraio 2019. Il giudice ha dato ragione ai pm Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, per i quali Berlusconi, che all'epoca era a Palazzo Chigi, avrebbe fornito all'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini avvocati, un lavoro e centinaia di migliaia di euro in denaro perché mentisse ai pm baresi che indagavano sulle escort portate nelle residenze estive dell'ex premier fra il 2008 e il 2009, oltre al suo interesse in Finmeccanica.

A fare da tramite, sarebbe stato l'ex direttore de L'Avanti, Walter Lavitola, per il quale il gup ha dichiarato l'incompetenza territoriale del tribunale di Bari e ha inviato gli atti a Napoli. Nel procedimento contro Berlusconi, difeso dagli avvocati Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto, si è anche costituita parte civile la presidenza del Consiglio dei Ministri.

