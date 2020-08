Bergamo, ragazza in monopattino elettrico contro auto: in ospedale

di lrs

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Incidente tra un'auto e un monopattino elettrico in serata, a Bergamo, in via dei Caniana. Sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili urbani. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza che si trovava sul monopattino si è scontrata con la macchina ed è caduta sull'asfalto. È stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni III e verserebbe in gravi condizioni.

