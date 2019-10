Bergamo, precipita per 4 metri da cantiere in azienda agricola e muore

di lrs

Milano, 4 ott. (LaPresse) - Un incidente mortale sul lavoro si è verificato in un'azienda agricola di Brembilla, in provincia di Bergamo. L'operaio deceduto è caduto in un cantiere da circa 4 metri ed è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Lo segnala l'Azienda regionale emergenza urgenza, specificando che l'episodio è accaduto alle 13.58.

