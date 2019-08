Bergamo, morti in ospedale i due fratelli soccorsi nel Lago d'Iseo

Sono morti in ospedale i due fratelli di 16 e 17 anni soccorsi poco dopo le 18 di ieri nel lago d'Iseo a Tavernola, in provincia di Bergamo. Erano finiti sott'acqua, senza più riuscire a riemergere. Erano stati portati in elicottero uno al Giovanni XXIII di Bergamo e l’altro agli Spedali Civili di Brescia. Nonostante i soccorsi, non hanno superato la notte.

