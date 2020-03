Bergamo, esplosione in palazzina a Seriate: forse una vittima

di mrc/scp

Torino, 16 mar. (LaPresse) - Esplosione in una palazzina a Seriate (Bergamo), in via Dante. Dalle prime informazioni dell'Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) della Lombardia, una persona sarebbe morta. L'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas. Sono in corso ulteriori verifiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

