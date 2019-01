Bergamo, confessa l'assassina di Stefania Crotti. E' l'ex amante del marito

Ha confessato nella notte Chiara Alessandri, la donna di 43 anni accusata di aver ucciso la 42enne Stefania Crotti madre di una bambina di 7 anni. Il corpo della vittima è stato trovato carbonizzato venerdì sera, nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia, da un uomo che stava passando in bicicletta. É stato possibile identificarla solo grazie alla fede nuziale. Alla base del delitto, da quanto è emerso dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe la pista passionale. Chiara Alessandri è la ex amante del marito della vittima, il 44enne Stefano Del Bello, e non si era rassegnata alla fine della loro storia. Tutti i protagonisti della vicenda abitano a Gorlago, in provincia di Bergamo.

Ieri sera, dopo un lungo interrogatorio, la donna è stata fermata e, dopo altre ore sotto pressione, ha ammesso di essere stata lei a uccidere la rivale: "Volevo solo un chiarimento" avrebbe detto Chiara Alessandri, madre d due figli. Stefania Crotti e il marito erano passati attraverso un periodo di separazione durante il quale lui aveva cominciato una relazione con l'assassina. Poi, però, da alcuni mesi, la coppia si era ricongiunta e aveva provato a rimettere insieme la famiglia anche con entusiasmo: entrambi si erano fatti dei tatuaggi che esprimevano la loro volontà di ricostruire il rapporto.

A quanto si sa, Chiara Alessandri avrebbe attirato la vittima in una trappola mandando un suo amico a invitarla per una festa a sorpresa. Stefania Crotti, ignara, è andata all'appuntamento. Probabilmente, c'è stata una discussione e Chaira Alessandri l'ha uccisa. Poi ha dato fuoco al corpo.

