Bergamo, carabiniere travolto e ucciso ad un posto di blocco: arrestato il responsabile

Al volante della vettura un 34enne, che pare stesse guidando in stato di ebbrezza. L'uomo aveva già dei precedenti per avere provocato incidenti guidando ubriaco

Tragedia nella notte a Terno d'Isola in provincia di Bergamo. Un carabiniere è stato investito e ucciso a un posto di blocco. Vittima un appuntato 41enne della Radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 enne, originario dell'Abruzzo, di Sulmona. Il militare è stato trascinato dall'auto che gli è piombata addosso per diverse decine di metri. Al volante della vettura che lo ha travolto un 34enne, cuoco, che è poi stato arrestato dai carabinieri. A quanto si apprende dai militari, pare che chi ha investito l'appuntato fosse in stato di ebbrezza. L'investitore, di nazionalità italiana, aveva già dei precedenti per avere provocato incidenti in stato di ebbrezza, dandosi poi alla fuga.

Il carabiniere lascia una figlia 19enne.

