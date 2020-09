Benevento, donna muore salvando la famiglia da un incendio

(LaPresse) - Una donna è morta in un incendio divampato poco prima dell'alba a Dugenta, in provincia di Benevento. Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe deceduta per asfissia, avvolta dal fumo, dopo aver messo in salvo i famigliari. Sul posto, una casa in piazza Mercato, sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco e il 118. I carabinieri tenteranno ora di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

