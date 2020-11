Benevento, migranti in un camion frigo: tra loro minori e donne

Un gruppo di migranti è stato trovato all'interno di un camion frigo in contrada Olivola, periferia di Benevento. Il veicolo era diretto in Germania ed era in strada quando l'autista ha sentito dei rumori provenire dall'interno: a quel punto il conducente ha chiamato le forze dell'ordine che hanno proceduto ad aprire il camion. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, oltre a un ambulanza del 118: tra le persone a bordo, su cui sono in corso le indagini del caso, confermata la presenza di minori e donne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata