Benevento, all'Ospedale Sacro Cuore workshop su gestione del paziente critico-2-

di mbb

Roma, 23 set. (LaPresse) - Lunedì mattina la giornata sarà introdotta dai saluti della dott.ssa Maria Cusano – responsabile dell'Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione del FBF. A seguire la Lectio Magistralis “Le nuove linee guida per il controllo delle vie aeree” affidata al Prof. Felice Eugenio Agro`.

Nel workshop si analizzeranno le linee guida, le procedure, i protocolli, le raccomandazioni generali di buona pratica clinica per ridurre la morbilita` e la mortalita` del paziente critico.

Nel pomeriggio delle due giornate durante il workshop pratico ogni partecipante sara` assistito da un tutor per imparare ad acquisire le capacita` per assicurare l'ossigenazione e la ventilazione in situazioni di urgenza/ emergenza sia intra che extraospedaliere.

