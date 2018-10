Belluno, due giovani bloccati da incendio in quota

di scp

Belluno, 24 ott. (LaPresse) - Due ragazzi sono bloccati dal grosso incendio che divampa dal pomeriggio nella valle di San Lucano, nel bellunese. I due si trovano a circa 1.650 metri di quota nel Canale della Besausega. In contatto telefonico con i soccorritori, sono stati guidati in una zona rocciosa lontana dalle fiamme. Al momento il Soccorso alpino di Agordo e i vigili del fuoco, data l'impossibilità per i mezzi aerei di intervenire, stanno valutando le possibilità di avvicinamento a piedi.

