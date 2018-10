Belluno, albero abbatte linea elettrica e scatena grosso incendio: due ragazzi bloccati in quota

Sono rimasti in un canalone in mezzo alle montagne ma le forti raffiche di vento complicano le operazioni di soccorso

Un grosso incendio è divampato ad Agordo, nella valle di San Lucano, in provincia di Belluno. Due ragazzi sono rimasti bloccati. Il soccorso alpino sta provando a raggiungerli, in un canalone in mezzo alle montagne. È stato provato l'avvicinamento con l'elicottero del 118, ma è impossibile avvicinarsi a causa delle raffiche di vento. Al lavoro anche i vigili del fuoco. L'incendio, secondo quanto riferisce il soccorso alpino, è partito da un albero che avrebbe abbattuto una linea elettrica.

I due si trovano a circa 1.650 metri di quota nel Canale della Besausega. In contatto telefonico con i soccorritori, sono stati guidati in una zona rocciosa lontana dalle fiamme.

