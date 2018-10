Belluno, albero abbatte linea elettrica e scatena grosso incendio

di scp

Belluno, 24 ott. (LaPresse) - È in corso un grosso incendio ad Agordo, in provincia di Belluno. Due persone sono al momento disperse. Il soccorso alpino sta provando a raggiungerle, in un canalone in mezzo alle montagne. È stato provato l'avvicinamento con l'elicottero del 118, ma è impossibile avvicinarsi a causa delle raffiche di vento. Al lavoro anche i vigili del fuoco. L'incendio, secondo quanto riferisce il soccorso alpino, è partito da un albero che avrebbe abbattuto una linea elettrica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata