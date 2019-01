Battisti in Italia, l'arrivo a Ciampino

Cesare Battisti è arrivato in Italia. L'aereo che lo ha riportato in patria dalla Bolivia è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 11.36 di lunedì 14 gennaio. Ad attendere l'ex terrorista rosso, arrestato sabato a Santa Cruz de la Sierra, i ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede. Battisti deve scontare l'ergastolo per quattro omicidi: finisce così la sua latitanza durata 37 anni.