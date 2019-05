Battisti, confermato l'ergastolo dalla Corte d'Assise d'appello di Milano

Respinta la richiesta della difesa di commutare la pena in 30 anni

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la pena definitiva all'ergastolo a Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi. Respinta la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena in 30 anni.

