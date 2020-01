Bari, traffico internazionale di droga e armi: 22 arresti

La Polizia di Bari, sotto il coordinamento della Dda del capoluogo pugliese, ha arrestato 22 persone (20 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), esponenti di due organizzazioni criminali internazionali dedite al traffico di droga e di armi. A capo di una delle due organizzazioni, con base ad Andria, due pregiudicati del posto mentre l'altra era diratta da un albanese residente a Torremaggiore, nel foggiano. Per quanto riguarda il traffico di droga, i criminali importavano cocaina purissima, proveniente dalla Colombia attraverso l'Olanda, e marijuana da piantagioni albanesi, che invece smistavano in Puglia da Foggia e Andria.