Bari, pdf giornali e libri su 17 canali Telegram: sequestri

di vln

Bari, 27 apr. (LaPresse) - Riversavano illecitamente su almeno 17 canali Telegram migliaia di pdf di giornali e libri. Il nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Bari sta dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d'autore nei confronti di persone, in corso di identificazione: queste, in concorso tra loro, introducendosi nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri protetti da misure di sicurezza, hanno sottratto migliaia di file in formato pdf dei predetti beni tutelati dal diritto di autore, riversandoli illecitamente su numerosi canali - almeno 17 individuati sino ad oggi - della piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, permettendo così una tanto capillare quanto abusiva diffusione in chiaro di migliaia di riviste, giornali e libri.

(Segue)

