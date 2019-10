Bari, 15enne picchiato al mare: 5 ragazzi arrestati, 2 sono minorenni

Milano, 23 ott. (LaPresse) - Al termine delle indagini svolte dai carabinieri di Santo Spirito, sotto il coordinamento della Procura ordinaria e per i minorenni di Bari, sono stati arresti, su ordinanza di custodia cautelare, i "cinque appartenenti al branco che lo scorso 11 giugno, sul lungomare di Palese, hanno selvaggiamente picchiato un 15 enne bitontino - si legge in una nota - causandogli gravissime lesioni". Con l'esecuzione dei provvedimenti i tre maggiorenni, un 20enne e due 18enni, sono stati portati nel carcere di Bari, mentre i due minorenni, di 16 e 17 anni, sono stati mandati in comunità di recupero.

Quel pomeriggio, secondo la ricostruzione, va al mare di Palese assieme ad altri due amici coetanei. Arrivati in prossimità della spiaggia, i tre vengono bloccati da un branco di cinque giovani del posto, che li insultano utilizzando come pretesto la loro provenienza bitontina e gli impediscono di raggiungere il mare, costringendoli a seguirli per un tratto di strada verso l'interno della città. Lungo il percorso, il 15enne e i suoi amici, compresa la situazione di pericolo, dopo aver finto di seguirli per alcuni metri, cercano di mettersi in salvo iniziando a fuggire con tutte le loro forze nella direzione opposta rispetto al branco. Ma il 15enne, purtroppo, non ce la fa e viene raggiunto dal branco. "Il più feroce fra loro, un 20enne, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, che giunge a bordo di una biciletta requisita ad un bambino che si trovava casualmente a passare, lo blocca e lo colpisce con un primo pugno violento al volto facendolo rovinare in terra e scatenando così la furia degli altri", tutti giovanissimi, due 18enni, un 16enne e un 17enne, "che si accaniscono sulla vittima sferrando calci e pugni al volto".

