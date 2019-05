Bandiere blu: premiate 385 spiagge. In testa la Liguria con 30

L'estate è alle porte e tornano anche le Bandiere Blu 2019, assegnate dalla Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici più belli della Penisola. Sono 183 località e 72 approdi a essere stati selezionati in questa 33esima edizione. Un trend in crescita rispetto allo scorso anno con 8 Comuni premiati in più rispetto ai 175 del 2018, 12 new entry e 4 uscite.

Si parla in tutto di 385 spiagge che corrispondono a circa il 10% di quelle che hanno ricevuto il titolo a livello mondiale. Acque cristalline dove immergersi: è questo il criterio principale di valutazione della giuria nazionale. A vincere sono le località con acque di balneazione 'eccellenti', come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) hanno effettuato nell'ambito del Programma nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute, in collaborazione con quello dell'Ambiente. I criteri del Programma sono 32 e vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti a impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell'ambiente.

Quest'anno è stato dato grande rilievo alla gestione del territorio e all'educazione messe in atto dalle amministrazioni al fine di preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile. Nella Penisola si distingue la Liguria che sale a 30 località con tre nuovi ingressi (Imperia, Riva e Sanremo) e guida la classifica nazionale seguita dalla Toscana con 19 e la Campania a quota 18. Seguono le Marche che perdono due Bandiere (Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio) ma segnano un nuovo ingresso (Gabicce) e la Sardegna è presente con 14 località e anche in questo caso con un nuovo ingresso (Sant'Antioco), mentre la Puglia conquista una nuova località (Maruggio) e raggiunge 13 Bandiere perdendone due (Rodi Garganico e Melendugno).

La Calabria va a quota 11 con due nuovi ingressi (San Nicola Arcella e Villapiana), mentre l'Abruzzo sale a 10 con l'aggiunta di un lago (Villalago, lago di Scanno). Il Lazio arriva a 9, con una new entry (Anzio), il Veneto conferma le sue 8 Bandiere, l'Emilia Romagna le sue 7, come la Sicilia che ne guadagna una (Pozzallo). La Basilicata raggiunge quota 5 con un nuovo ingresso (Pisticci) e il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 Bandiere dell'anno precedente. Il Molise rimane invece con una. I riconoscimenti aumentano anche sui laghi con 17 punti: si registra il nuovo ingresso in Abruzzo, mentre si confermano le 3 località del Piemonte, rimangono invariati il Trentino Alto Adige con 10 e la Lombardia con 1.

"Annunciamo con soddisfazione, anche per il 2019, un aumento di Comuni Bandiera Blu, ben 183", ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fee Italia. "Quella di Bandiera Blu - ha spiegato - è una filosofia dei piccoli passi ma cose molto concrete, che nel tempo determinano il cambiamento. I Comuni in grado di conservare il proprio patrimonio ambientale e di saperlo promuovere mostrano già di essere quelli maggiormente appetibili per il turismo. Turismo che dovrà inevitabilmente riferirsi a parametri di sostenibilità sempre più stringenti per potersi rinnovare e creare benessere". Il significato della Bandiera Blu, aggiunte Stefano Laporta, presidente Ispra e Snpa "non è soltanto un'etichetta, ma un'esortazione a migliorare e a promuovere la cultura ambientale e il segno evidente che turismo e sostenibilità possono e devono andare di pari passo e coniugarsi, affinché tale assegnazione assuma il doppio valore di riconoscimento e di educazione alla tutela dell'ambiente. Il nostro è un Paese dove forte è l'impronta turistica e diventa fondamentale diffondere stili di vita che vadano nella direzione dell'economia circolare e del rispetto dell'ambiente"

