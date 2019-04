Banche, Di Maio: Truffati? No modifiche a norma senza ok associazioni

Milano, 5 apr. (LaPresse) - "Sui rimborsi dei truffati delle banche, quelle persone le dobbiamo risarcire direttamente, senza arbitrati, lodi, giudici o contenziosi, perché ne hanno già passate abbastanza. Sono contento che siamo allineati sul fatto che vanno risarciti tutti il prima possibile. Aspettiamo la riunione di lunedì con le associazioni ma la mia linea è molto chiara su questo. Ieri abbiamo passato 4 ore in Consiglio dei ministri, di cui l'ultima mezzora sul tema dei truffati, ma è stata una mezzora intensa nella quale ci siamo detti chiaramente che non si fanno modifiche alla norma se non c'è accordo con le associazioni che rappresentano queste persone che hanno perso i loro risparmi a causa di scelte scellerate del passato". Lo ha detto il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, arrivando nella sede di Assolombarda a Milano, tornando a parlare del Consiglio dei ministri movimentato di ieri.

