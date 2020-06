Bancarotta e riciclaggio: tre arrestati a Palermo, anche ex patron Blutec

Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui uno destinatario di custodia cautelare in carcere: Roberto Ginatta, ex patron della Blutec. Due sottoposti agli arresti domiciliari: Matteo Orlando Ginatta e Giovanna Desiderato, per le ipotesi di reato di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da reato societario.

