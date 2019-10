Avellino, travolti e sbalzati da viadotto: due morti

di ect

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Due uomini sono morti poco dopo le 9 di questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la ss 7 Appia, ex Ofantina bis, in provincia di Avellino. Secondo la prima ricostruzione, le vittime erano a bordo di un'auto sul viadotto e, per motivi in fase di accertamento, sono stati travolti e sbalzati da una vettura che procedeva nella stessa direzione. Sul caso indagano i carabinieri di Montella.

