Avellino, incendio in una fabbrica, avviato monitoraggio Arpac

di bdr

Milano, 13 set. (LaPresse) - Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 13.15 in una fabbrica che produce componenti per batterie d'auto a Avellino. Lo stabilimento, a quanto fanno sapere i vigili dle fuoco su Twitter, si trova nella località di Pianodardine. Al lavoro per spegnere le fiamme un centinaio di vigili del fuoco. Tre squadre provengono dalla sede centrale, due dalle sedi distaccate e in più a dare man forte sono arrivate anche squadre da Benevento, Salerno e Napoli. Nel frattempo anche i tecnici dell'Arpac sono al lavoro per monitorare la qualità dell'aria nei pressi dello stabilimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata