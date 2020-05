Avellino, follia del sindaco Festa: fomenta un assembramento di giovani

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è reso protagonista di un episodio decisamente discutibile. Nella notte tra sabato e domenica, il primo cittadino del capoluogo iripino ha aizzato una folla formata da centinaia di giovani, molti dei quali senza mascherina, violando la regola che vieta gli assembramenti. Nella centralissima via Lorenzo de Concilii, sempre molto frequentata dai giovani, Festa ha "diretto" un coro contro Salerno. Nei giorni scorsi, pur avendo dichiarato che sarebbe sceso in strada a vigilare sulla movida, il sindaco di Avellino era finito al centro delle critiche per aver emesso un'ordinanza sulle aperture fino all'una di notte molto più permissiva di quella imposta dal presidente della Campania Vincenzo De Luca.