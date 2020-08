Autostrade, comitato vittime: Chi cede quote non abbia vantaggio economico enorme

di scp

Torino, 3 ago. (LaPresse) - "Chi cederà quote della società non abbia un vantaggio economico enorme". Così Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, ad 'Agorà' su Rai3, sulla vicenda Autostrade. "È una giornata difficile per tutti noi. Poteva essere fatto tutto prima che i nostri cari perdessero la vita. Per noi è molto angosciante questa giornata", ha aggiunto, "il nostro obiettivo oggi è incontrare il presidente Mattarella".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata