Autostrade, 13 km di coda in A7: riaperto tratto verso Milano

di ect

Milano, 14 lug. (LaPresse) - Sulla A7 Serravalle-Genova è stato riaperto il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, secondo quanto si apprende da Autostrade per l'Italia. Al momento si registrano 13 km di coda a partire da Bolzaneto. Agli utenti che da Genova sono diretti verso Milano si consiglia di uscire a Busalla, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera.

