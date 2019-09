Autoscuole: Domani serrata in tutta Italia contro Iva su patenti

di lrs

Milano, 17 set. (LaPresse) - Serrande abbassate per riaprire il futuro delle autoscuole. Domani, mercoledì 18 settembre, le autoscuole italiane sospenderanno le lezioni e le loro attività da Aosta a Siracusa "per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22 per cento sulle patenti a partire dal 3 settembre scorso e il recupero retroattivo dell'imposta su tutti corsi per le patenti già effettuati sino al 2014". Lo fanno sapere Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) e Confarca (Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici) in una nota.

