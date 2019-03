Milano, uomo dà fuoco ad un bus con una scolaresca a bordo sulla Paullese: 14 intossicati

E' di dodici studenti e due adulti portati in ospedale il bilancio degli intossicati nel corso del sequestro e successivo incendio di un autobus a San Donato Milanese. Da quanto si apprende nessuno è rimasto ferito: 23 bambini sono stati visitati sul posto e portati in una palestra dell'istituto Margherita Hack di San Donato, in attesa dei genitori e con supporto psicologico. Un bimbo è in giallo alla De Marchi, gli altri in codice verde, fanno sapere dal 118. L'autore del gesto è invece stato inviato al San Paolo.

Da quanto hanno raccontato i testimoni, l'uomo ha fatto prima scendere tutti i passeggeri e poi ha sparso del combustibile, probabilmente benzina, sui sedili e nel corridoio dell'autobus. Poi ha appiccato il fuoco. I carabinieri, che sono intervenuti subito dopo, lo hanno arrestato.

