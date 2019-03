Roma, un altro autobus in fiamme. Codacons: "E' il 59esimo rogo nell'era Raggi"

Un nuovo autobus in fiamme a Roma: un mezzo della linea 69 è andato a fuoco in Piazzale Clodio la notte scorsa. Si tratta del quarto incendio scoppiato da inizio anno su un bus della capitale, e del 59esimo rogo che, nell'era Raggi, vede coinvolto un autobus di linea in città, afferma il Codacons. "E' evidente che esiste un problema sicurezza per gli autobus della capitale e non vorremmo che, come avviene di consueto in Italia, ci sia bisogno di registrare morti e feriti prima di adottare seri provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica - afferma il presidente Carlo Rienzi - Alla luce dell'incidente della scorsa notte appare assurdo che il Comune dedichi risorse ad esperimenti con bus a guida autonoma, quando non riesce nemmeno a far funzionare quelli tradizionali e ad evitare che i mezzi attualmente in circolazione prendano fuoco all'improvviso".

